Projection “Wolves at the borders” Felletin Felletin FelletinFelletin Catégories d’évènement: Creuse

Felletin

Projection “Wolves at the borders” Felletin Felletin, 6 mai 2022, FelletinFelletin. Projection “Wolves at the borders” Rue des Ateliers Felletin Felletin

2022-05-06 – 2022-05-06

Felletin Creuse Rue des Ateliers Felletin Creuse Felletin – Gare de Felletin

– à partir de 20h Dans le cadre de ses soirées découvertes, les associations PANG! et Quartier Rouge vous invitent à la projection de “Wolves at the borders” (Des loups aux frontières), un documentaire de 1h18 réalisé par Martin Páv (titre original : Vlci na hranicích) en 2020, en République Tchèque. Synopsis

Dans la région de Broumov en République tchèque, le dernier loup a été éliminé il y a deux siècles. Sa réintroduction, comme ailleurs en Europe, déclenche des débats passionnels entre éleveurs et « écolos ». Martin Páv a planté sa caméra au milieu de ce champ de bataille, où se joue la cohabitation pacifiée des hommes avec cet animal totem, symbole de la nature sauvage. – Gare de Felletin

– à partir de 20h Rue des Ateliers Felletin Felletin

dernière mise à jour : 2022-04-30 par OT Aubusson-Felletin

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Felletin Autres Lieu Felletin Felletin Adresse Rue des Ateliers Ville FelletinFelletin lieuville Rue des Ateliers Felletin Felletin Departement Creuse

Felletin Felletin FelletinFelletin Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felletinfelletin/

Projection “Wolves at the borders” Felletin Felletin 2022-05-06 was last modified: by Projection “Wolves at the borders” Felletin Felletin Felletin Felletin 6 mai 2022 Creuse Felletin

FelletinFelletin Creuse