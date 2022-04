Projection “Wild Style” Reims, 4 mai 2022, Reims.

Projection “Wild Style” Le Shed 49 Rue Gosset Reims

2022-05-04 – 2022-05-04 Le Shed 49 Rue Gosset

Reims Marne Reims

Partez sur les traces de la culture Hip Hop dans un New York des années 80 avec La Pellicule Ensorcelée & Jazz Us pour clôturer notre cycle de projection consacré aux liens entre Jazz et Cinéma.

Sorti en 1983, « Wild Style » s’est imposé comme le film-référence sur le mouvement hip-hop.

Ouverture des portes 20h.

Restauration et bar sur place.

Ouverture du bar à 18h.

Wild Style réalisé par Charlie Ahearn

États-Unis | 1982 | 82 minutes

Synopsis :

Réalisé dans les années 1980 au cœur du Bronx new-yorkais, le film de Charlie Ahearn raconte – à travers l’histoire de Zoro, un jeune graffeur portoricain qui a construit le hip-hop.

En suivant son héros dans ses pérégrinations de tagueur, le réalisateur new-yorkais part à la découverte d’un lieu (le Bronx) et d’une population qui, à l’époque, était considérée comme une classe sociale de laissés-pour-compte où la culture n’avait pas lieu d’être.

Filmant le Bronx de l’époque, le cinéaste passe en revue toutes les facettes du hip-hop (dont breakdance, graffiti et DJing) qui vont faire ce que le mouvement est devenu aujourd’hui.

On assiste avec beaucoup de plaisir à des battles de danse et de scratch, sur la musique des grands MC’s des eighties tels que Grand Master Flash, The Rock Steady Crew ou bien Fab 5 Freedy.

https://lapelliculeensorcelee.us4.list-manage.com/track/click?u=f34626b9e6d06533979368f9a&id=3e668b79ad&e=5a7150489b

Le Shed 49 Rue Gosset Reims

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de tourisme du Grand Reims