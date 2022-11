Projection « We want sex equality » Pertuis, 2 décembre 2022, Pertuis.

Projection « We want sex equality »

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes Pertuis Vaucluse Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

2022-12-02 19:00:00 – 2022-12-02 21:00:00

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis

Vaucluse

Le mouvement féministe connait un renouveau mondial. Il nous rappelle que le combat pour l’égalité femme-homme est loin d’être terminé.

A l’occasion d’un week-end dédié à cette cause, venez assister à la projection du film We want sex equality de Nigel Cole.



Au printemps 1968 une ouvrière de l’usine de Ford de Dagenham, dans la banlieue londonienne, découvre que les hommes sont mieux payés que les femmes. Sous l’impulsion de son supérieur, elle va monter un mouvement de grève contre Ford en vue d’obtenir ce qu’elle veut. En se battant pour elle et ses camarades, elle va tout simplement changer le monde…







We want sex equality, 2010, Grande-Bretagne, Nigel Cole, version originale sous-titrée fr. Durée : 1h 53min



Gratuit sur inscription : 04 90 07 24 80

Le mouvement féministe connait un renouveau mondial et montre que le combat pour l’égalité femme-homme est loin d’être terminé.

A l’occasion d’un week-end dédié à cette cause, venez assister à la projection du film We want sex equality de Nigel Cole.

+33 4 90 07 24 80 https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis

dernière mise à jour : 2022-11-24 par