square des mères, le vendredi 16 juillet à 21:30

Dans le cadre de Voyage Voyages, une projection cinématographique aura lieu * le Vendredi 16 juillet à 21h30 au Square des méres en partenariat avec le festival Ciné comedies. Le titre du film: « Astérix et Obélix: Mission Cléopatre ». Un évenement gratuit pour tous les Lillois, Hellemmois et Lommois. Venez nombreux.

