Projection « Voyage en diphonie » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Projection « Voyage en diphonie » Rocher de Palmer, 16 mars 2022, Cenon. Projection « Voyage en diphonie »

Rocher de Palmer, le mercredi 16 mars à 15:00

Un film de Jean-François Castell (Les Films du Rocher/2018). Le mystère du khöömi, le chant diphonique mongol. Sa relation profonde à la nature, sa transmission depuis la nuit des temps en Mongolie par les bergers ou aujourd’hui par des musiciens et chanteurs professionnels. Un voyage enchanteur, dépaysant et passionnant en compagnie des diphoneurs les plus fascinants. Projection proposée à l’occasion du concert de Khusugtun. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Projection « Voyage en diphonie » Rocher de Palmer 2022-03-16 was last modified: by Projection « Voyage en diphonie » Rocher de Palmer Rocher de Palmer 16 mars 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde