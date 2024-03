Projection – visite d’exposition La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, jeudi 14 mars 2024.

Projection – visite d’exposition Projection de portraits filmés par Alain Cavalier à la Passerelle et découverte de l’exposition d’Armelle Caron « Le surgissement du Bleu » à la Maison Salvan. Jeudi 14 mars, 20h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Pour son exposition à la Maison Salvan, Armelle Caron s’est intéressée au savoir-faire très spécialisé de la tapisserie. De son côté, Alain Cavalier, grand cinéaste, a réalisé à la fin des années 80 de courts portraits espiègles et sensibles de femmes en situation de travail manuel. Quelques-uns de ces portraits seront projetés à la Passerelle-médiathèque puis il sera proposé de partir en groupe à la Maison Salvan pour découvrir le travail d’Armelle Caron.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 86 55 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-salvan.fr »}, {« type »: « email », « value »: « maison.salvan@ville-labege.fr »}]

Labège Maison Salvan

Le Maître-verrier, Alain Cavalier, 13 minutes, 1987