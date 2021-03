Torino Alliance française de Turin Città Metropolitana di Torino, Torino Projection virtuelle du film « Merci pour tout » Alliance française de Turin Torino Catégories d’évènement: Città Metropolitana di Torino

Alliance française de Turin, le mardi 23 mars à 20:30

L’Alliance française de Turin s’associe à la Délégation du Québec en Italie afin de proposer une projection virtuelle du film québécois _Merci pour tout_ (2019) réalisé par Louise Archambault. Une comédie dramatique teintée de road movie, dans laquelle deux soeurs qui ne se parlent plus s’enfuient aux Îles de la Madeleine pour échapper à certains imprévus et répandre les cendres de leur père défunt. _Informations et inscriptions sur la page Facebook et sur le site de l’Alliance française de Turin._

En collaboration avec la Délégation du Québec en Italie
Alliance française de Turin
via Saluzzo 60, Torino

2021-03-23T20:30:00 2021-03-23T22:30:00

