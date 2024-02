PROJECTION VIE À VIE LA FAUNE DU PIC SAINT LOUP NOUS REND VISITE ! Saint-Mathieu-de-Tréviers, samedi 2 mars 2024.

Film documentaire réalisé par Nicolas Gaidet (2023), naturaliste et chercheur.

Soirée organisée par Assopic et le groupe local Pic saint Loup de la LPO, à la salle de réception de la cave coopérative de Saint Mathieu de Tréviers, 140 av des coteaux de Montferrand (face à la médiathèque). Participation libre.

Projection du film Vies-à-Vies (40 mn) suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

Et si l’image et le son suffisaient à prendre conscience de l’existence de nos voisins invisibles ? Loutre, genette, hibou grand-duc, belette… ce film révèle cette faune insoupçonnée qui nous entoure sur le territoire du Pic Saint-Loup, et montre comment les activités de ces animaux se superposent et s’entremêlent aux nôtres, au fil des saisons. Venez découvrir la richesse de ce monde animal qui nous entoure, pour s’interroger sur notre manière de vivre ensemble sur ce territoire partagé .

Bande annonce Teaser Vies-à-Vies le film! YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_t9k4ZbTE-c&list=PLnOv0-o1UxTEC3uw-LiLp2tFKP-aPjYVO&index=16 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 18:00:00

fin : 2024-03-02

ic 140 Avenue Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

