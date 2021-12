Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Projection vidéo Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Projection vidéo Sélestat, 5 janvier 2022, Sélestat. Projection vidéo Sélestat

2022-01-05 – 2022-01-05

Sélestat Bas-Rhin Envie de découvrir les vidéos de notre collection ? Nous vous proposons une sélection d’œuvres en noir et blanc qui entre en résonnance avec la thématique de l’exposition : comment les artistes abordent-ils la question du noir et blanc dans leurs œuvres ? Avant chaque projection, le travail de l’artiste sera présenté. Des échanges prolongeront la séance. Projection d’œuvres vidéo et film de la collection au FRAC Alsace +33 3 88 58 87 55 Envie de découvrir les vidéos de notre collection ? Nous vous proposons une sélection d’œuvres en noir et blanc qui entre en résonnance avec la thématique de l’exposition : comment les artistes abordent-ils la question du noir et blanc dans leurs œuvres ? Avant chaque projection, le travail de l’artiste sera présenté. Des échanges prolongeront la séance. Sélestat

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat