Projection vidéo Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Projection vidéo Sées, 21 mai 2022, Sées. Projection vidéo Sées

2022-05-21 22:00:00 22:00:00 – 2022-05-21 00:00:00 00:00:00

Sées Orne Dès 22h une animation son et lumière sur le thème de la nature sera projetée sur la façade de l’hôtel de ville. Dès 22h une animation son et lumière sur le thème de la nature sera projetée sur la façade de l’hôtel de ville. communication@sees.fr +33 2 33 81 79 70 https://www.ville-sees.fr/ Dès 22h une animation son et lumière sur le thème de la nature sera projetée sur la façade de l’hôtel de ville. Sées

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Autres Lieu Sées Adresse Ville Sées lieuville Sées Departement Orne

Sées Sées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sees/

Projection vidéo Sées 2022-05-21 was last modified: by Projection vidéo Sées Sées 21 mai 2022 Orne Sées

Sées Orne