Projection vidéo : « Du souffle au choeur » Bagnoles de l’Orne Normandie, 24 juin 2021-24 juin 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Projection vidéo : « Du souffle au choeur » 2021-06-24 15:30:00 – 2021-06-24 17:00:00

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140

Projection vidéo présentée par Jeanne Barbey et organisée par le Relais Paroissial.

Chef d’orchestre, compositeur de pièces sacrées, la musique nourrit sa foi et sa foi transfigure sa musique. Elle surmonte une terrible maladie et, même, délivre un message de joie, de bonheur et d’optimisme.

Salle Sainte Reine (à droite de l’église Sacré-Cœur), Bagnoles Lac.

Durée : 1h30. Libre participation aux frais.

+33 2 33 30 06 64

