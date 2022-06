PROJECTION VIDÉO « DANS LES MÉANDRES DE L’HISTOIRE » Fresnay-sur-Sarthe, 9 juillet 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

PROJECTION VIDÉO « DANS LES MÉANDRES DE L’HISTOIRE »

Place de Bassum Sur la porte du château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

2022-07-09 – 2022-08-24

Sur la porte du château Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

La ville de Fresnay-sur-Sarthe vous propose à partir du samedi 9 juillet de découvrir la riche histoire de la Petite Cité de Caractère à travers une projection, réalisée par la société « We are Kraft », sur la porte du château. 11 tableaux feront voyager les visiteurs dans le temps avec comme fil conducteur la rivière. Des nouveautés ont été apportées cette année.

Du samedi 9 juillet au mercredi 24 août, tous les mercredis et samedis soir à la tombée de la nuit (sauf le 6 août).

Deux diffusions par soir d’environ 15/20 minutes. Gratuit.

Retour du viédomapping Fresnay-sur-Sarthe cet été, avec quelques nouveautés !

+33 2 43 97 23 75

Sur la porte du château Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

