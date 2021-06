PROJECTION VIDÉO « DANS LES MÉANDRES DE L’HISTOIRE » Fresnay-sur-Sarthe, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Fresnay-sur-Sarthe.

PROJECTION VIDÉO « DANS LES MÉANDRES DE L’HISTOIRE » 2021-07-09 – 2021-08-13 Sur la porte du château Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

La ville de Fresnay-sur-Sarthe vous propose à partir du 9 juillet de découvrir la riche histoire de la Petite Cité de Caractère à travers une projection, réalisée par la société « We are Kraft », sur la porte du château. 9 tableaux feront voyager les visiteurs dans le temps avec comme fil conducteur la rivière.

Du vendredi 9 juillet au vendredi 13 août, tous les mercredis, vendredis et samedis soir à la tombée de la nuit (sauf 6 et 7 août).

3 séances de 15 minutes par soir, 5 minutes en chaque séance. Gratuit.

Nouveauté à Fresnay-sur-Sarthe cet été !

+33 2 43 97 23 75

La ville de Fresnay-sur-Sarthe vous propose à partir du 9 juillet de découvrir la riche histoire de la Petite Cité de Caractère à travers une projection, réalisée par la société « We are Kraft », sur la porte du château. 9 tableaux feront voyager les visiteurs dans le temps avec comme fil conducteur la rivière.

Du vendredi 9 juillet au vendredi 13 août, tous les mercredis, vendredis et samedis soir à la tombée de la nuit (sauf 6 et 7 août).

3 séances de 15 minutes par soir, 5 minutes en chaque séance. Gratuit.

dernière mise à jour : 2021-06-26 par