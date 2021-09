Coly-Saint-Amand Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand, Dordogne Projection vidéo animée monumentale Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

### Découvrez « Abbaye de Lumières », un mapping monumental sur le mur sud de l’église abbatiale. Abbaye de Lumières ou projection vidéo animée et musicale sur le mur gouttereau sud de la nef de l’église abbatiale évoquant la construction et la vie du monastère au travers de quelques unes des personnalités ayant présidé à sa construction ou à sa sauvegarde. Vision artistique de ces figures éminentes…

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:30:00;2021-09-19T21:00:00 2021-09-19T22:30:00

