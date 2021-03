Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection : Vers l’infini et au-delà La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La Halle des Épinettes, le mercredi 24 mars à 14:30

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise avec la Halle des Épinettes : Vers l’infini et au-delà : projection de 6 courts métrages pour les enfants des accueils de loisirs, mercredi 24 mars 2021 à 14h30

———————————————————————————————————————————- [[https://www.youtube.com/watch?v=8dAgl9Setw8](https://www.youtube.com/watch?v=8dAgl9Setw8)](https://www.youtube.com/watch?v=8dAgl9Setw8) « Vers l’infini et au-delà ! », ce slogan, lancé par Buzz l’Éclair, jouet de l’espace dans le film d’animation Toy Story de Walt Disney, est une phrase de ralliement, de promesses et d’utopie. Pourquoi l’espace fascine-t-il toujours autant ? Car l’homme y projette son imaginaire, ses peurs, ses espoirs et tout ce qui constitue l’humain. De fait, l’humain est omniprésent dans les différents films proposés dans ce programme. Dans ce territoire sidéral, l’humanité est visible dans les comportements et les sentiments des personnages. Ainsi, les aventures spatiales relatées dans ce programme permettent d’accompagner la réflexion sur les différents comportements humains des personnages, qu’ils soient humains ou extraterrestres. **Au programme :**

JOHNNY EXPRESS Kyungmin Woo, 2014

PETIT ASTRE Étienne Baillieu, 2017

SANS GRAVITÉ Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada, Maud Lemaître-Blanchart et Ludovic Abraham, 2018

LEUKI Julien Leconte, 2019

HOME AWAY 3000 Philippe Baranzini et Héloïse Pétel, 2018

VOYAGERS Gauthier Ammeux, Valentine Baillon, Benjamin Chaumény, Alexandre Dumez, Léa Finucci et Marina Roger, 2017 _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Projection réservée à l’accueil de loisirs Louise Michel

Projection réservée aux enfants des accueils de loisirs dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-03-24T14:30:00 2021-03-24T16:00:00

