PROJECTION “UNE FOIS QUE TU SAIS” Avioth Avioth Catégories d’évènement: Avioth

Meuse

PROJECTION “UNE FOIS QUE TU SAIS” Avioth, 31 mars 2022, Avioth. PROJECTION “UNE FOIS QUE TU SAIS” Salle Polyvalente 1 Rue du Moulin Avioth

2022-03-31 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-31 Salle Polyvalente 1 Rue du Moulin

Avioth Meuse Projection exceptionnelle

Documentaire + temps d’échange avec le public

Le film sera suivi par un temps d’échange dans et avec le public (1h), facilité par l’équipe d’accompagnement du film.

Prix conscient

Grande salle de la Maison de Partage, 1 rue de la filature à Avioth centredepartage@yahoo.fr centre de partage

Salle Polyvalente 1 Rue du Moulin Avioth

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Avioth, Meuse Autres Lieu Avioth Adresse Salle Polyvalente 1 Rue du Moulin Ville Avioth lieuville Salle Polyvalente 1 Rue du Moulin Avioth Departement Meuse

Avioth Avioth Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avioth/

PROJECTION “UNE FOIS QUE TU SAIS” Avioth 2022-03-31 was last modified: by PROJECTION “UNE FOIS QUE TU SAIS” Avioth Avioth 31 mars 2022 Avioth Meuse

Avioth Meuse