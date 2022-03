Projection : Un carré pour la biodiversité Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Projection : Un carré pour la biodiversité Médiathèque Maurice Genevoix, 19 mars 2022, Orléans. Projection : Un carré pour la biodiversité

le samedi 19 mars à 10:30

Mes 4 saisons (de 5 à 7 ans) —————————- Le programme « Mes 4 saisons » inclus quatre courts métrages pour éduquer les jeunes acteurs et les futurs citoyens au respect de l’environnement, de la biodiversité et surtout les initier aux leviers permettant à chacun d’agir à son niveau. La beauté et la poésie de la nature, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution sont autant de thèmes qui transparaissent dans ce programme. **_Un carré pour la biodiversité_** _: Une petite fille, Chloé, découvre la richesse insoupçonnée de la biodiversité de son jardin : fleurs, papillons… Mais soudain, un horrible monstre à moteur vient tout détruire.._ Retrouvez plus d’informations sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/la-fete-du-court-metrage-2022-special-jeunesse-et-ados). Manifestation annuelle, la Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

