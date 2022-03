Projection : Un carré pour la biodiversité La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Projection : Un carré pour la biodiversité

La Médiathèque, 16 mars 2022, Orléans.

La Médiathèque, le mercredi 16 mars à 16:00

Mes 4 saisons (de 5 à 7 ans) —————————- Le programme « Mes 4 saisons » inclus quatre courts métrages pour éduquer les jeunes acteurs et les futurs citoyens au respect de l’environnement, de la biodiversité et surtout les initier aux leviers permettant à chacun d’agir à son niveau. La beauté et la poésie de la nature, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution sont autant de thèmes qui transparaissent dans ce programme. **_Un carré pour la biodiversité_** _: Une petite fille, Chloé, découvre la richesse insoupçonnée de la biodiversité de son jardin : fleurs, papillons… Mais soudain, un horrible monstre à moteur vient tout détruire.._ Retrouvez plus d’informations sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/la-fete-du-court-metrage-2022-special-jeunesse-et-ados). Manifestation annuelle, la Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

