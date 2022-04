Projection “Traces du caméléon” Maison de quartier des Pâquis, 13 avril 2022, Genève.

Projection du documentaire “**Paco Yé**”, de Krysia Dowmont (2013, VF – 56 minutes). _Synopsis :_ Le film retrace la vie de Paco Yé, grand danseur, percussionniste et compositeur burkinabé. Né a Bobo-Dioulasso, carrefour des cultures au Burkina Faso, et mort à Genève en 2002 à l’âge de 40 ans, il a porté loin et haut la culture de son pays. En 2004, quelques mois après sa disparition, la réalisatrice revient au Burkina Faso sur les traces laissées par l’artiste. Pendant plusieurs années, en Europe et en Afrique, elle rassemble les témoignages et les archives et reconstitue son parcours fulgurant sous les deux points de vue de l’Afrique et de l’Europe. Projection en présence de la réalisatrice. Ouverture des portes dès 19h – projection à 19h30. Séance organisée par Pâkino sur proposition de l’association Les Bambous.

Entrée gratuite & repas à prix libre après le film.

Maison de quartier des Pâquis Rue du Môle 11, 1201 Genève Genève Les Pâquis



