MJC de Colombes, le vendredi 1 octobre à 20:00

Après _Why we cycle_, documentaire consacré aux bonnes raisons de se mettre en selle, les Néerlandais Gertjan Hulster et Arne Gielen mettent en images les conséquences de ce choix de société. **Durée : 1h10**

Gratuit

vous n’êtes pas encore totalement convaincus que le vélo est la solution en ville ? Vous le serez à la fin de cette projection ! MJC de Colombes 98 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

