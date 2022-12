Projection : « Ticket to Paradise » Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Office de tourisme de Châlons-en-Champagne Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

2022-12-22 20:00:00 – 2022-12-22 22:00:00

Marne Mourmelon-le-Grand Genre : comédie, romance

Durée : 1h44

Réalisateur : Ol Parker

Acteurs principaux : George Clooney et Julia Roberts Synopsis : Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre. Cette projection est organisée dans le cadre du programme de cinéma « À l’affiche ! », en partenariat avec Ciné Ligue. +33 3 26 66 57 08 https://www.mourmelonlegrand.fr/ rue du Général Gouraud Centre Culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand

