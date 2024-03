Projection « The little black devils » Carentan-les-Marais, lundi 3 juin 2024.

Projection « The little black devils » Carentan-les-Marais Manche

Projection du film Little Black Devils from Juno Beach to Putot , sur la progression des troupes canadiennes lors du Débarquement de Normandie. En présence de l’équipe du film et de l’association Maple Leaf. Suivi d’une séance de questions/réponses. VF sous titrée anglais.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 20:30:00

fin : 2024-06-03 23:00:00

2 Village de l’Amont

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

