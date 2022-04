Projection “The girl who wore freedom” Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Projection "The girl who wore freedom" Cinéma Le Cotentin 19 Rue Holgate Carentan-les-Marais

2022-06-06 16:30:00

Carentan-les-Marais Manche Récit de Français qui ont vécu l’occupation allemande et la libération de la Normandie. Une petite fille en particulier est devenue l’emblème de ces évènements à Sainte-Marie-du Mont : Dany Patrix.

