Projection “The girl who wore freedom” Carentan-les-Marais, 2 juin 2022, Carentan-les-Marais.

Projection “The girl who wore freedom” Carentan-les-Marais

2022-06-02 16:00:00 – 2022-06-02

Carentan-les-Marais Manche

C’est une histoire d’amour non conventionnelle entre les Normands, en France, et les GI américains qui les ont libérés de l’occupation allemande.

Il est dit par ceux qui l’ont vécu. Souvenirs de difficultés, de mort, d’héroïsme et d’amour.

Séances à 14h, 16h30 et 19h. La séance de 19h sera suivie d’un échange avec l’équipe et la réalisatrice Christian Taylor.

+33 2 33 71 26 58

Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-04-05 par