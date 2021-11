Falaise Falaise 14700, Falaise Projection “The Fits” suivie d’échanges avec le chorégraphe Loïc Touzé Falaise Falaise Catégories d’évènement: 14700

Falaise 14700 Soirée carte blanche cinéma à Loïc Touzé, le nouvel artiste associé de Chorège | CDCN Falaise Normandie, autour da la projection du film The Fits, choisi avec le chorégraphe et suivi d’échanges. * Mardi 23 novembre à 18h

4€

