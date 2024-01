Projection « TARAF DE HAÏDOUKS. LES BANDITS JUSTICIERS » Rocher de Palmer Cenon, mercredi 3 avril 2024.

Projection « TARAF DE HAÏDOUKS. LES BANDITS JUSTICIERS » À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Mercredi 3 avril, 16h00 Rocher de Palmer Entrée libre

De Guy Demoy (1996).

En Roumanie, les musiciens professionnels sont traditionnellement des Tziganes.

Organisés en bandes ou tarafs, ils véhiculent, non seulement la tradition tzigane proprement dite, mais tous les styles de leur région d’accueil.

C’est l’un de ces tarafs, le Taraf des Haïdouks ou ‘bandits justiciers’, que Guy Demoy nous emmène découvrir au village de Clejani et sur les routes d’Europe. De Guy Demoy (1996).

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 66 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

