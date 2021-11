Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Projection “Tante Hilda !” La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Projection “Tante Hilda !” ————————– ### MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 DE 15:00 À 16:00 **_La Ressourcerie “La Mine”_** Durée : 1 h Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin… Film (2013), De Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux A partir de 8 ans [Bande annonce](https://youtu.be/PcjtHd8o_tk) Proposé par la ressourcerie la mine La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

