Projection : Tania Libre, A State of Vulnerability 100 ECS, 7 mars 2023, Paris.

de 20h00 à 21h45

. payant Tarif unique: 4€ A propos de Tania Bruguera, en état de vulnérabilité de Lynn Hershman Leeson. L’artiste cubaine Tania Bruguera a provoqué une réelle détonation depuis les années 1990 à Cuba et à l’international, en développant une pratique activiste au moyen de performances, d’élaboration d’œuvres processuelles sur le long terme, de la conception d’une école par exemple, et de la mise en situation de ce qu’elle nomme l’Art utile. Ce film nous la présente dans ses échanges avec le Docteur et psychanalyste Frank Ochberg, à qui elle livre son trauma et énonce sa mémoire des faits car elle sortait de prison à La Havane, ayant souvent été interpelée par les pouvoirs publics suite à ses performances – dont la célèbre « Moi aussi j’exige » prévue sur la Place de la Révolution, et interdite. Cette conversation ponctuée de documents quant à son œuvre délivre la vulnérabilité de l’artiste, autant que le fil rouge de son raisonnement en lutte contre la censure, en faveur de la dissidence et au bénéfice de l’art qui est un besoin social élémentaire ! Les premières paroles de ce documentaire d’artiste (prononcées par Tilda Swinton), citent le « Manifeste sur le droit des artistes » que Tania Bruguera rédige en 2012 à l’invitation de l’ONU. Lynn Hershman Leeson est une artiste multimédia et réalisatrice de plusieurs films phare portant sur l’identité, la technologie, les médias au service de la surveillance – dont Teknolust (2004) et ! W.A.R (Women Art Revolution) (2010). Elle a reçu une Mention spéciale pour son œuvre filmique à la 59e Biennale de Venise en 2022. Avec le soutien de la Mairie du XIIème arrondissement de Paris. Hotwire Productions, anglais, VOSTF, USA, 2017

