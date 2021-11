Genève Maison de quartier des Pâquis - La Traverse Genève Projection « Talking about Trees » Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Genève Catégorie d’évènement: Genève

**_Le combat obstiné de 4 amis cinéastes déterminés à faire revivre un vieux cinéma de Khartoum malgré la censure du pouvoir…_** Le **ciné-club Pâkino** a le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire ** »Talking about Trees »**, de Suhaib Gasmelbari (Soudan, France, Allemagne, Tchad, Qatar, 2019). **_Synopsis :_** Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution… **_Bande annonce :_** [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586546&cfilm=271482.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586546&cfilm=271482.html) VOSTFR – 1h34 Entrée gratuite & repas à prix libre après le film. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 16 ans. Séance organisée par Pâkino sur proposition de l’association « SURVAP – Association des habitant-e-s des Pâquis ».

Gratuit

