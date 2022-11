Projection sur l’oeuvre « le sacre du printemps » de Stravinsky Barcus, 25 novembre 2022, Barcus.

Projection sur l’oeuvre « le sacre du printemps » de Stravinsky

EUR Images et paroles autour de l’oeuvre de Stravinsky et du ballet impresionnant créer par Ninjinsky en 1913.

Présence de Mizel Théret, danseur et chorégraphe basque ( Biarritz).

