Visite virtuelle de l’intérieur de l’orgue par vidéoprojection sur grand écran avec Michel Reynard. Concert d’orgue par Hans Hellsten, professeur d’orgue à l’Académie de Musique de Malmö en Suède et Michel Reynard, organiste titulaire de la cathédrale. Dimanche à 15h – durée 1h30 Organisée par l’association des Amis des Orgues de la Cathédrale de Nîmes. Visite virtuelle de l’intérieur de l’orgue par vidéoprojection sur grand écran avec Michel Reynard. Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 Rue Saint-Castor, 30000 Nîmes Nîmes Gard

