Châtillon-Coligny 45230 Châtillon-Coligny Projection de la suite des épisodes de la série documentaire “Sur les Traces de Gaspard de Coligny, regards croisés sur un village” (Pass sanitaire obligatoire)

Voici les 3 premiers épisodes :

Épisode 01 – Des Forgerons à Châtillon ! ► https://vimeo.com/366951604

Épisode 02 – Fruits, Fleurs & Poésie ► https://vimeo.com/560516377

Projection "Sur les Traces de Gaspard de Coligny" mairie@chatillon-coligny.fr +33 2 38 92 50 11

