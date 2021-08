Thouars Hôtel de Ville Deux-Sèvres, Thouars Projection sur le thème des fortifications de Thouars Hôtel de Ville Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Venez découvrir l’histoire des fortifications de Thouars à travers une projection diffusée dans la Salle Marguerite d’Ecosse ! Cette projection est proposée par l’atelier archéologie du Centre Socio-Culturel.

Gratuit. Entrée Libre. Passe sanitaire demandé. Port du masque obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:15:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:15:00

