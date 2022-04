Projection sur la vie de Vivant Denon Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Musée Denon, le samedi 14 mai à 20:00

Dans la continuité de la journée consacrée à Vivant Denon organisée par l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) le 14 mai, la soirée et la nuit seront l’occasion d’en apprendre plus sur Vivant Denon et l’Egypte. Découvrez en images une présentation de la vie de Vivant Denon réalisée par l’UTB et qui sera projetée tout au long de la soirée. Découvrez en images une présentation de la vie de Vivant Denon projetée tout au long de la soirée. Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

