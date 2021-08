Varaignes Varaignes Dordogne, Varaignes Projection sur “la porte voyageuse” sur la façade du château de Varaignes (mapping) Varaignes Varaignes Catégories d’évènement: Dordogne

Varaignes

Projection sur "la porte voyageuse" sur la façade du château de Varaignes (mapping) 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 22:00:00 Rue du Château Château de Varaignes

Varaignes Dordogne Varaignes

Varaignes Dordogne Varaignes Projection sur la façade (mapping) sur l’histoire de la”porte voyageuse”: disparue en 1928, la magnifique porte gothique est miraculeusement retrouvée en 2014 près de Boston. Profitant du voyage inaugural de l’Hermione de Rochefort à Boston, une visite est organisée au château-musée Hammon à Gloucester afin de la “reprendre” aux américains! On vous racontera la suite de l’histoire, dont vous pourriez être l’un(e) des acteurs(trices)… Projection sur la façade (mapping) sur l’histoire de la”porte voyageuse”: disparue en 1928, la magnifique porte gothique est miraculeusement retrouvée en 2014 près de Boston +33 5 53 56 23 66 Projection sur la façade (mapping) sur l’histoire de la”porte voyageuse”: disparue en 1928, la magnifique porte gothique est miraculeusement retrouvée en 2014 près de Boston. Profitant du voyage inaugural de l’Hermione de Rochefort à Boston, une visite est organisée au château-musée Hammon à Gloucester afin de la “reprendre” aux américains! On vous racontera la suite de l’histoire, dont vous pourriez être l’un(e) des acteurs(trices)… BIT Varaignes dernière mise à jour : 2021-08-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Varaignes Autres Lieu Varaignes Adresse Rue du Château Château de Varaignes Ville Varaignes lieuville 45.59754#0.53094