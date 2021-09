Projection – Still recording Saint-Lunaire, 25 septembre 2021, Saint-Lunaire.

Projection – Still recording 2021-09-25 – 2021-09-25 Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Projection du film de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub – 128 min

En 2011, Saeed, étudiant ingénieur, quitte Damas pour Douma (Ghouta orientale) et participe à la révolution syrienne.

Il sera rejoint plus tard par son ami Milad, peintre et sculpteur, alors étudiant.

Dans Douma libérée par les rebelles, l’enthousiasme révolutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la guerre et le siège.

Pendant plus de quatre ans, Saeed et Milad filment un quotidien rythmé par les bombardements, les enfants qui poussent dans les ruines qu’on graffe, les rires, la mort, la folie, la vie.

Un regard d’une densité exceptionnelle sur la guerre dans un mouvement de cinéma et d’humanité saisissant.

Rencontre avec Milad Amin, à l’issue de la projection

Le samedi 25 septembre – 20h30 – Centre Culturel Jean Rochefort

cultureanimation@saint-lunaire.fr https://www.saint-lunaire.fr/vivre/centre-culturel-jean-rochefort/

