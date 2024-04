Projection spéciale « Festen » au cinéma Paradiso Place de l’hôtel de ville Les Monts d’Aunay, lundi 8 avril 2024.

Projection spéciale « Festen » au cinéma Paradiso Place de l’hôtel de ville Les Monts d’Aunay Calvados

Le cinéma Paradiso vous propose un classique sur grand écran Festen en version originale sous-titrée. Film américain (1998) de Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen. Interdit aux moins de 12 ans. 1h40.

L’histoire Pour les 60 ans du père, famille et amis sont réunis dans le manoir familial. Christian, le fils ainé, est invité à porter un toast au début du dîner. Il a préparé deux enveloppes contenant deux discours. Personne ne se doute alors que l’un des deux lèvera le voile sur des années de mensonge et un terrible secret.

Le film applique les préceptes du « dogme », mouvement cinématographique dont Vinterberg est un des chefs de file. Sobriété et dépouillement de l’image qui passe notamment par l’absence de lumière artificielle, de maquillage, de musique et l’obligation de tourner caméra à la main.

Le cinéma Paradiso vous propose un classique sur grand écran Festen en version originale sous-titrée. Film américain (1998) de Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen. Interdit aux moins de 12 ans. 1h40.

L’histoire Pour les 60 ans du père, famille et amis sont réunis dans le manoir familial. Christian, le fils ainé, est invité à porter un toast au début du dîner. Il a préparé deux enveloppes contenant deux discours. Personne ne se doute alors que l’un des deux lèvera le voile sur des années de mensonge et un terrible secret.

Le film applique les préceptes du « dogme », mouvement cinématographique dont Vinterberg est un des chefs de file. Sobriété et dépouillement de l’image qui passe notamment par l’absence de lumière artificielle, de maquillage, de musique et l’obligation de tourner caméra à la main. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:45:00

fin : 2024-04-08 22:30:00

Place de l’hôtel de ville Aunay-sur-Odon

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie cinemontsdaunay@cineparadiso.fr

L’événement Projection spéciale « Festen » au cinéma Paradiso Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2024-04-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie