Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Projection du film "L'école buissonnière" de Nicolas Vanier (durée 1h56), le vendredi 6 août au stade de Saint-Étienne. La projection débutera à la tombée de la nuit, vers 21h45. Apportez votre couverture ou votre siège. Entrée gratuite sous réservation sur www.maenroch.fr ou sur Facebook CommunedeMaenRoch, ou auprès de la mairie. mairie@maenroch.fr +33 2 99 98 61 04 https://www.maenroch.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-06 par Bureau d'information touristique – Maen Roch

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Adresse Ville Maen Roch lieuville 48.39984#-1.32627