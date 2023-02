Projection “Songs of the Open Road” Centre Culturel Irlandais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Projection “Songs of the Open Road” Centre Culturel Irlandais, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 19h30 à 21h00

. payant 5€ Ce beau et touchant documentaire biographique de Pat Collins, nous révèle une personnalité attachante et met en lumière le talent de ce grand conteur qu’est Thomas McCarthy. Thomas McCarthy a grandi au sein d’une famille de musiciens traditionnels issus de la communauté des Travellers. Héritier d’une tradition principalement orale, il s’est initié au chant dès son plus jeune âge. Thomas connaît aujourd’hui plus d’un millier de chansons et, depuis 2021, s’est donné pour mission de collecter ce fabuleux répertoire des Travellers. Songs of the Open Road, beau et touchant documentaire biographique de Pat Collins, nous révèle une personnalité attachante et met en lumière le talent de ce grand conteur, désigné en 2019 Chanteur traditionnel de l’année. Thomas, qui accompagne actuellement la dernière création du Théâtre équestre Zingaro, « Cabaret de l’exil – Irish Travellers », au Fort d’Aubervilliers, nous offrira après la projection quelques-uns de ses vibrants refrains. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/thomas-mccarthy-2 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/thomas-mccarthy-2

