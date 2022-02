Projection – Sisters with Transistors VOSTFR Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Projection – Sisters with Transistors VOSTFR

Palais des Beaux-Arts, le mardi 8 mars à 20:00

_En partenariat avec Heure Exquise, centre international pour les arts vidéos._ **_Sisters with Transistors_** est un film documentaire réalisé par Lisa Rovner en 2020, retraçant le parcours des femmes pionnières dans la musique électronique. Narré par l’artiste expérimentale américaine Laurie Anderson, plongez au coeur des archives méconnues de celles qui ont su défricher les nouveaux horizons de la scène électronique et expérimentale à l’aube des années 50.

Entrée 3€

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:55:00

