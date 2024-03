Projection : Sing me a song Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Le jeune moine bouddhiste Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan.

Au pays du bonheur, l’arrivée récente d’Internet entraîne d’importants bouleversements. Les rituels quotidiens des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle addiction aux smartphones

À la fin des années 2010, près de 600 000 Bhoutanais, sur les 750 000

habitants que compte ce royaume d’à peine 40.000 km² enclavé entre la

Chine et l’Inde, sont inscrits sur les réseaux sociaux. Une révolution

dans ce pays où, vingt ans plus tôt, il n’y avait ni routes, ni

télévisions.

Au Bhoutan comme partout ailleurs, Internet ouvre de

nouveaux espaces de liberté dans lesquels il est possible de

s’affranchir des contraintes de la vie quotidienne et de profiter de

moyens de communication amplifiés: découverte de l’inconnu, abolition de

la distance, opportunité de se faire des amis à travers les frontières.

Toutefois, cette absence de limites perturbe l’ordre social ; elle

permet la réception, directe et sans filtres, d’idées et d’images venues

de l’extérieur, elle intensifie certains troubles du comportement ou de

l’attention.

Sing me a song observe le rapport de fascination et de

répulsion que nous entretenons avec le virtuel, dans le contexte d’un

pays de tradition séculaire qui s’ouvre à la modernité. Il donne à voir

de spectaculaires paradigmes visuels : ici, des jeunes filles se

divertissent devant des vidéos de décapitation, là des moines pratiquent

la méditation sans quitter des yeux l’écran de leurs smartphones.

Thomas Balmès a rencontré Peyangki, alors âgé de huit ans, sur le tournage du film Happiness,

dans lequel il accompagnait les derniers jours d’une communauté

villageoise, juste avant l’arrivée de la télévision. Il retrouve son

personnage dix ans plus tard, lorsque celui-ci se prépare à quitter le

monastère pour rejoindre la ville où il espère retrouver une jeune

chanteuse rencontrée sur WeChat.

Film projeté en version originale, sous-titrée en français.

