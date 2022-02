Projection « Simone Deloison Joanno » Saint-Valery-sur-Somme, 19 février 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Projection « Simone Deloison Joanno » Saint-Valery-sur-Somme

2022-02-19 – 2022-02-19

Saint-Valery-sur-Somme Somme

L’Assemblée générale sera suivie de la projection du diaporama « Simone Deloison Joanno – Illustratrice du bulletin de la SAH »

En effet les bulletins SAH ont bénéficié entre 1980 et 2018 du talent et de la générosité de la dessinatrice.

Simone Deloison, parcourait la région, pour représenter avec précision et sur place colombiers, moulins, beffrois, églises… Vous reconnaîtrez à travers les dessins et aquarelles tous les monuments d’intérêt patrimonial exécutés avec passion.

Organisé par la Société d’Histoire et d’Archéologie

+33 6 26 92 60 35

