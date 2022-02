Projection Séries Mania de “Parlement” Médiathèque André Malraux, 6 avril 2022, Tourcoing.

Médiathèque André Malraux, le mercredi 6 avril à 17:00

Parlement est une chronique décomplexée de la fourmilière politicienne européenne, que son créateur Noé Debré (Le Brio, Problemos…) s’amuse à désacraliser avec un humour acéré. Vraie réussite d’une série mariant comédie et politique, bénéficiant d’un casting international et permettant une approche inédite des institutions européennes. Projection des 3 premiers épisodes de la saison 1 (3×26 min) suivie d’un débat animé par Perrine Quennesson, journaliste et critique (France Inter, Canal +, Binge audio) et professeur d’argumentation et d’écriture critique à l’ESSEC. En partenariat avec le Festival Séries Mania.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 14 ans.

Assistant parlementaire fraîchement engagé, Samy ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais espère s’en tirer au charme et au bagout. Une série hilarante, politique et pédagogique.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



