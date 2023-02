Projection sensible – Les Rivières Jeanne Kifidis – L’Ouvre-Chemins Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

2023-02-25 18:30:00 – 2023-02-25 21:00:00

Drome Le Poët-Laval EUR 10 10 Récit-documentaire de Mai Hua, suivi d’un temps de partage.

de 18h30 à 21h à Le Poët-Laval – 10€ – 8 participantes louvre-chemins@ecomail.fr +33 6 11 47 32 86 Jeanne Kifidis – L’Ouvre-Chemins 500 B Route du Plat Le Poët-Laval

