Projection Secret d’Histoire Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Projection Secret d’Histoire Thiron-Gardais, 23 janvier 2023, Thiron-Gardais . Projection Secret d’Histoire 18 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir

2023-01-23 – 2023-01-23 Thiron-Gardais

Eure-et-Loir A l’occasion de la venue des reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux dans la Paroisse Saint-Lubin du Perche, venez profitez de deux projections gratuites de Secrets d’Histoire : « Thérèse, la Petite Sainte de Lisieux ». contact@collegeroyal-thirongardais.com +33 2 37 49 49 49 http://www.collegeroyal-thirongardais.com/ Collège royal et militaire

Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse 18 Rue de l'Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir Ville Thiron-Gardais lieuville Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Projection Secret d’Histoire Thiron-Gardais 2023-01-23 was last modified: by Projection Secret d’Histoire Thiron-Gardais Thiron-Gardais 23 janvier 2023 18 Rue de l'Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir