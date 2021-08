Projection : “Saltimbanque” en présence du réalisateur Dinard, 6 août 2021, Dinard.

Projection : “Saltimbanque” en présence du réalisateur 2021-08-06 – 2021-08-06 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Film documentaire en présence du réalisateur Benoît Chevalier et de l’artiste Willstreet.

SYNOPSIS :

La foule, la musique, le bitume. Et puis, un show. Ce show, c’est celui de William. Aussi longtemps qu’il s’en souvienne, il a toujours voulu danser. Gamin paumé à Dinard dans le quartier de Saint- Alexandre, il découvre le breakdance et la culture hip hop à 12 ans, puis ne quittera plus jamais le monde de la rue.

Repéré par Bboy Junior (champion du monde de breakdance avec le groupe Wanted Posse) lors d’une fête de quartier, Il est impressionné par les performances de William et décide de le prendre sous son aile. L’élément déclencheur fut ce premier battle au festival quartier d’été (Rennes) où il sort gagnant.

William décide de monter à Paris, pour lui la culture Hip-Hop se passe dans la capitale. Il n’a qu’une idée en tête, vivre de sa passion : la danse. Très vite, il découvre les spectacles de rue et rencontre des streets performers. C’est avec Ikani et le groupe Pitch Control que le show commence à prendre de l’ampleur.

William progresse, et son désir d’aventure le pousse à entamer une carrière de soliste. La capitale Française ne lui suffit pas et il a soif de découvrir de nouveaux horizons. Il passe plusieurs années à voyager à travers le monde et à présenter son show dans les plus grandes capitales. Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Portugal, Nouvelle-Zélande, il n’est pas un continent qu’il n’a pas foulé. Avec son look de businessman, William rassemble d’immenses foules de plusieurs centaines de personnes dans le monde entier. Son show de breakdance devient un véritable one man show.

Une vie d’artiste de rue, ça demande des concessions. Pas d’attache, pas d’adresse, il regarde aujourd’hui son parcours avec plus de maturité. Pas de regret non plus, mais parfois une petite touche d’envie en voyant ses amis qui ont fondé une famille, choisi un chemin plus conventionnel. C’est vivre en marge de la société mais après tout, c’est peut-être vraiment ça, une vie de SALTIMBANQUE.

Informations :

Entrée libre

Conformément aux directives gouvernementales, un pass sanitaire et une pièce d’identité seront demandés aux personnes majeures à l’entrée

Vendredi 6 août 2021 – 20h30 – Salle Balnéum, Palais des Arts et du Festival

+33 2 99 16 00 00

