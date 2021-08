Metz Centre Pompidou - Metz Metz, Moselle Projection -S/T/R/A/T/E/S- de Bintou Dembélé Centre Pompidou – Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Projection -S/T/R/A/T/E/S- de Bintou Dembélé Centre Pompidou – Metz, 18 septembre 2021, Metz.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre Pompidou – Metz

### Bintou Dembélé est invité à présenter -s/t/r/a/t/e/s-, son film tourné en Lorraine et coproduit par le Centre Pompidou-Metz. « Ce film a été conçu pour laisser une trace, exprimer la mémoire des corps, pour convoquer celle des lieux emblématiques de la région et rendre hommage à son Histoire. » – Bintou Dembélé

Gratuit. Entrée libre.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des Droits de l'Homme, 57020 Metz

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

