Rêveuses de ville est un film sur l’environnement urbain en mutation qui met en avant quatre femmes architectes pionnières qui travaillent, observent et réfléchissent aux transformations qui façonnent les villes d’aujourd’hui et de demain depuis plus de 70 ans. Célébrées, elles ne sont pas le seul objectif de ce long métrage documentaire. City Dreamers s’inspire avant tout de ce qui a uni ces quatre femmes tout au long de leur carrière: le «rêve» d’une ville fondamentalement humaine et inclusive. _**Séance présentée par Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences à L’école nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais**_

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4 €

