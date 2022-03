Projection – Retour en Algérie Hillion, 25 mars 2022, Hillion.

Projection – Retour en Algérie Espace Palante 2 Rue Olivier Provost Hillion

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 21:00:00 Espace Palante 2 Rue Olivier Provost

Hillion Côtes d’Armor Hillion

60 ans de la Fin de la guerre d’Algérie.

Ils ont eu 20 ans entre 1954 et 1962. Comme deux millions de jeunes français, leur Service militaire ce fut la Guerre d’Algérie. Tortures et «corvées de bois»… blessures dont leur génération n’a pas pu parler. 50 ans plus tard, regroupés en association, ils parlent enfin, osant affronter leur douleur et leur honte. Pour tourner la page de leurs vies bouleversées ils retournent en Algérie. Ils y écrivent une page nouvelle, solidaire et fraternelle, celle-là. En partenariat avec l’association Histoire et Patrimoine de Hillion.

Film 52 min suivi d’un échange avec le réalisateur. À partir de 12 ans.

hillion@mediathequesdelabaie.fr +33 2 96 76 56 53

Espace Palante 2 Rue Olivier Provost Hillion

