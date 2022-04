Projection : Rendez-vous avec l’INA – Faux semblants ou trop semblants – Mercredi 06 avril 2022 – 18h00 Les Archives départementales du Rhône, 6 avril 2022, Lyon-3E-Arrondissement.

Les Archives départementales du Rhône, le mercredi 6 avril à 18:00

Réalisateur : Bertrand Delais – 52mn – 2013 A la veille d’une élection présidentielle et dans une période où le Premier Ministre agit souvent dans l’ombre du Président de la République il est bon de revenir sur la relation qui lie ces deux fonctions. Le partage des rôles entre un Président de la République et son Premier ministre a toujours été complexe dans une Vème République, régime unique au monde, où le chef de l’Etat concentre autant de pouvoir et où le pouvoir exécutif est pluriel. Entre 1958 et 2012, la France a connu 7 Présidents de la République et 19 Premiers ministres. Cet exécutif bicéphale a parfois laissé une impression de grande harmonie, parfois ce fût plus laborieux. En scrutant les personnalités et le mode de fonctionnement de quelques couples, le film interroge sur l’équilibre des pouvoirs

Entrée libre

Les Archives départementales du Rhône 34, rue Général Mouton-Duvernet 69003 LYON Lyon-3E-Arrondissement Métropole de Lyon



